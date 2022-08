Vacances : comment surmonter le blues du retour au travail ?

Pendant les vacances, on a tendance à mettre sa montre en veilleuse : on se couche et on se lève plus tard, on déjeune très tard... et on succombe aux joies de la sieste. Oui, mais voilà, quand on reprend son travail, on doit retrouver un rythme régulier. "Il est donc important de bien se recaler en terme d'heures de sommeil", conseille Ghislain de Gestas, directeur du cabinet de conseil en ressources humaines TACTIC RH, et spécialiste de la santé au travail. "Pour cela, on rebranche son réveil et pour ne pas brusquer son horloge biologique, on se recale progressivement en avançant l'heure une demi-heure plus tôt chaque jour", indique Patrick Amar. "C'est important, car on sait que le manque de sommeil contribue aussi à une humeur maussade. On peut aussi feinter en reprenant son travail un mardi ou un mercredi, histoire que la semaine soit plus courte, ce qui n'est pas une mauvaise pratique".