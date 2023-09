Rentrée scolaire : des enseignants manquent à l'appel dans près de la moitié des établissements

Les chiffres varient d'une région à l'autre : au 4 septembre, plus de la moitié des établissements de Dordogne manquaient d’au moins un enseignant, un tiers au 8 septembre. On comptait aussi 57 % des collèges et lycées de l’académie d’Orléans-Tours où il manquait au moins un professeur. En outre, certaines matières sont plus touchées que d'autres. Première d'entre elles : les mathématiques, mais aussi les sciences de l’ingénieur ou l’anglais.