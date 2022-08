Rentrée scolaire : face à une pénurie d'enseignants, Pap Ndiaye qualifie la situation de "tendue"

La rentrée scolaire approche et les enfants sont déjà prêts à retrouver leurs petits camarades, leurs cahiers, mais également leurs enseignants. Ce jeudi 25 août, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, était l'invité de nos confrères de France 2 pour le journal de 20 heures. Le ministre a évoqué la rentrée scolaire, qui s'annonce plus compliquée que prévu. Entre l'augmentation du prix de la cantine et des fournitures scolaires, mais aussi le manque d'enseignants, le gouvernement semble débordé.