Pape Ndiaye : "La rentrée se fera dans des conditions très convenables"

À l'approche de la rentrée scolaire, la crise de recrutement succède à la crise sanitaire dans les écoles. Malgré les promesses du ministre de l'Éducation Pap Ndiaye d'avoir "un professeur devant chaque classe", les doutes restent nombreux concernant un phénomène qui s'est aggravé ces derniers mois.

La rentrée 2022 va en effet se dérouler sous tension en raison d'une crise du recrutement des enseignants, avec plus de 4000 postes non pourvus aux concours dans le pays, sur 27.300 postes ouverts dans le public et le privé (et 850.000 enseignants au total). "Nous avons des difficultés de recrutement qui sont liées à la perte d'attractivité" mais "nous faisons au mieux, dans des conditions qui ne sont pas optimales", a dit mardi sur RTL le ministre Pap Ndiaye, affirmant que "la rentrée se fera dans des conditions très convenables".