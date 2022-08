Rentrée scolaire : qui sont les contractuels embauchés pour pallier la pénurie de professeurs ?

Pour les professeurs des écoles (maternelle et primaire), les candidats ne doivent pas forcément être spécialisés. L'académie de Versailles précise simplement, sur son site, qu'ils doivent avoir "une bonne culture générale" et être "pédagogues". Des qualités de communication "orale et écrite" sont en outre nécessaires. La "rigueur" des candidats, leur capacité d'adaptation et de prise d'initiative sont également recherchées. Des qualités similaires sont recherchées pour le collège et le lycée, sauf que les candidats doivent être spécialisés dans les différentes disciplines enseignées (générales, technologiques ou professionnelles).