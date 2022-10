REPORTAGE - Bus, train, covoiturage... Les Français partent en vacances par tous les moyens

Enfin, une de nos équipes a aussi pris aussi le bus. Dans la gare routière, il y a un départ tous les quarts d'heure. La compagnie FlixBus, par exemple, a prévu plus de 300 autocars ce week-end. Le Paris-Nantes affiche complet : le voyage revient à 15 euros, une raison supplémentaire pour laisser sa voiture au garage, malgré les six heures de voyage. "Au moins je suis partie, et je ne reste pas à Paris, c'est l'essentiel", explique une voyageuse, "mais c'est long, il faut faire une grande sieste".