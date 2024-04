REPORTAGE - Comment le parfum est né dans une pharmacie à Montpellier

Le parfum est une invention française qui a fait le tour du monde. Et si Grasse, avec ses champs de fleurs, en est devenue la capitale, c'est à Montpellier dans l'Hérault que tout a commencé. Ce que l'on sait encore moins, c'est qu'il a vu le jour dans une pharmacie.

C'est à Montpellier (Hérault), au XIVe siècle, qu'un médecin apporte une technique révolutionnaire. "C'est un alambic qui va permettre une distillation alcoolique. On va pouvoir capturer les molécules olfactives en plus grand nombre pour chaque plante et en plus, on va permettre de les faire durer beaucoup plus longtemps", explique Caroline Redon Jauffret, auteure de Montpellier, capitale ancestrale du parfum.

On soignait les maladies aussi en apportant des bonnes odeurs. John De Vos, professeur, médecin, directeur adjoint du Jardin des plantes de Montpellier

Dans ce quartier, des parfumeurs ont élaboré pendant cinq siècles les produits de beauté les plus tendances. Les fleurs de romarin étaient la base du premier parfum créé ici, étonnamment connues pour ses vertus. "Elles apportaient des propriétés anti-rhumatisme, contre les douleurs abdominales, les palpitations et même élixir de Jouvence", rapporte John De Vos, professeur, médecin, directeur adjoint du Jardin des plantes de Montpellier. À l'origine, l'eau de la reine de Hongrie était avant tout un remède. "On faisait un amalgame entre les mauvaises odeurs et les maladies, donc on soignait les maladies aussi en apportant des bonnes odeurs", poursuit-il

Des secrets de fabrication se cachent dans ce droguier de la faculté de pharmacie, collection unique de 15.000 plantes. La tradition perdure à Montpellier. À l'université, des cursus forment toujours les futurs nez. Ces chercheuses pensent enfin avoir trouvé la version définitive de cet autre parfum qui doit évoquer le patrimoine botanique de la région. Un an qu'elles renouvellent ces séances. "Entre la pesée et l'olfaction directe, on ne put pas tout de suite sentir. Il y a un temps de pause parce qu'il y a une modification du parfum" souligne dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article, Elisa Alazard, directrice des orépations associées (Odore Scola). Maintenant, vous êtes au parfum. Montpellier a bien été la capitale historique de la parfumerie.