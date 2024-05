Vélo électrique sans batterie, sac à main caméléon... Qui va gagner le concours Lépine 2024 ?

Le concours Lépine, qui récompense chaque année les meilleures inventions, se tient jusqu'à ce vendredi soir à la Foire de Paris. Quelque 250 inventeurs sont en compétition pour cette 123ᵉ édition avec l'espoir de décrocher la plus haute distinction. Le JT de TF1 vous fait découvrir quelques-unes de leurs inventions.

Du vélo électrique sans lithium et sans recharge au sac à main connecté qui change d'apparence à votre guise, les quelque 250 compétiteurs en lice pour la 123ᵉ édition du concours Lépine espèrent décrocher la plus haute récompense, mais aussi des débouchés qui leur permettront de commercialiser leur "belle idée". À l'instar du Koolice, un accessoire à placer autour de son cornet de glace pour éviter d'en avoir plein les doigts. "Les glaces qui coulent, qui n'a pas connu ça ? C'est un vrai enfer. Avec notre prototype spécial cornet, on va pouvoir la boire au fur et à mesure que la glace coule", explique au micro de TF1 Astrid Goaslin, sa co-inventrice, dans la vidéo en tête de cet article.

Le Koolice - TF1

Dans les allées de la Foire de Paris, où l'événement a pris ses quartiers depuis le 1ᵉʳ mai et jusqu'à ce dimanche, un autre inventeur présente le "Pi-pop", un vélo à assistance électrique sans batterie à lithium. À la place, des supercondensateurs récupèrent l'énergie générée par l'utilisateur lorsqu'il roule. "Quand c'est facile, on recharge. Et quand c'est difficile, on vous assiste", résume Adrien Lelièvre, son inventeur, dans la vidéo. De quoi rendre le vélo électrique encore plus écologique. Cet entrepreneur venu d'Orléans a commercialisé son premier vélo Pi-pop en 2022, et en vend désormais 100 par mois, indique-t-il.

"Pi-pop", un vélo à assistance électrique sans batterie à lithium - TF1

Un sac à main qui change d'apparence

Une fois en selle, si vous voulez allier élégance et sécurité, le casque Neoca est fait pour vous. Romane Le Scour a imaginé avec un autre jeune ingénieur un casque pour vélos et trottinettes qui intègre une housse textile interchangeable. "On a le modèle pour casquette ou pour bonnet. Tout ça pour avoir un peu de style à vélo", explique la co-inventrice, dans la vidéo. Plus loin dans les allées du salon, un autre inventeur présente un sac à main connecté qui change d'apparence en un claquement de doigt. En utilisant votre smartphone, "vous choisissez un motif et une couleur et vous l'envoyez directement sur le sac", décrit Richard Peuty, son inventeur. Les lauréats seront connus ce vendredi soir.