REPORTAGE - Explosions à Bergerac : d'anciens employés du site Seveso reviennent sur le drame

Parmi les habitants, l’accident interroge. "C'est quand même classé Seveso. On vit, en quelques sortes, à côté d'une bombe, donc oui c'est très inquiétant", affirme un commerçant . De son côté, Jean-Paul a, lui aussi, travaillé dans l’usine pendant 35 ans. "Je pense que c’est à cause de la chaleur, parce que là-bas la consigne est d’arroser en permanence", confie ce dernier à l'équipe du 13H de TF1. En effet, selon le le Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (BARPI), "dans les installations industrielles, les fortes chaleurs, qu'elles soient caniculaires ou supérieures aux températures observées à la même période, sont à l'origine de nombreux événements industriels, qu'elles en soient la cause ou un facteur aggravant".

Dans le cas de l'accident de Bergerac, "on ne peut pas dire que c'est à cause du réchauffement climatique", a indiqué, ce jeudi 4 août, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Mais "personne ne peut nier qu'on a un réchauffement qui met à l'épreuve les hommes, la nature et les infrastructures. Et donc que c'est toute notre procédure de prévention des risques qui doit être renforcée à l'aune de ce réchauffement", a-t-il ajouté. Le gouvernement recense tout de même "une légère augmentation" du nombre d'accidents, leur nombre se situant de l'ordre d’une demi-douzaine par an.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bergerac ainsi qu'au sein de l'entreprise Eurenco. Elles devront permettre de déterminer les causes exactes de l’accident.