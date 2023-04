REPORTAGE - Face à la sécheresse, des récupérateurs d'eau à petit prix grâce aux communes

Pour lutter contre la sécheresse, de plus en plus de particuliers se tournent vers les récupérateurs d'eau. En Corrèze, de nombreux habitants ont ainsi fait le choix de relier à l'une des gouttières de leur maison, un récupérateur d'eau de pluie, afin de passer un été plus serein. "On l'a installé début mars, et il s'est rempli en une semaine à peine avec les premières pluies", commente Olivier Zappia, habitant de Meymac en Corrèze, dans le reportage en tête de l'article.

D'une capacité de 1 000 litres, le réservoir lui servira d'arrosage pour son jardin potager. Une économie de quelques dizaines d'euros par an sur sa facture d'eau potable et surtout des réserves utilisables en cas d'arrêté pour limiter l'usage de l'eau. L'homme est conquis, il s'en est déjà offert un deuxième.