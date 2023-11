REPORTAGE - Halles de Toulouse : les recettes d'un succès

Une famille n'est pas venue par hasard. L'aînée vient de finir son cours de sport. "Il y a l'escalade pour la petite aujourd'hui puis on a enchaîné sur un petit repas", raconte le papa. Dans cet espace de 13.500 m², on se restaure, mais pas seulement. Il suffit de faire quelques pas pour rejoindre le coin des sportifs. Les Toulousains viennent aussi brûler des calories, faire de la musculation ou du squash.

Tout le monde profite de cette fréquentation importante, sous la verrière, à la sortie de la halle gourmande, une salle d'escalade. Les inscriptions sont au-delà des attentes. "On a eu un très bon démarrage, plus que prévu, entre 150 et 300 grimpeurs par jour", indique dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Julien Petitpierre, chef ouvreur de la salle d'escalade "The Roof". Pour ces sportifs, les raisons sont simples. Une localisation centrale, plutôt inhabituel pour ce type de salle de sport. "C'est proche du tramway, j'habite en plein centre-ville et là, c'est beaucoup plus pratique pour venir", souligne une participante.