REPORTAGE - L'Haÿ-les-Roses : deux mois après l'attaque du domicile du maire, le difficile retour à la normale

Depuis ce violent épisode, le calme est revenu dans la ville du Val-de-Marne. Les traces des violences urbaines, elles, sont toujours présentes dans cette commune de 32.000 habitants, divisée entre rues pavillonnaires et quartiers populaires, et d'habitude plutôt tranquille. Dans la Cité des Pervenches, des jeunes rencontrés dans le 20H de TF1 veulent tirer les leçons de cette semaine d'émeutes. "On veut expliquer aux plus jeunes que ce n'est pas comme ça que ça va changer. Il y a déjà des plus vieux qui ont fait ça avant, et malheureusement ça n'a pas changé", explique l'un d'eux.

Surtout, ces habitants de la Cité des Pervenches attendent toujours une réponse de la ville pour apaiser la colère. "Vous pouvez voir ici, il n'y a rien, il n'y a rien pour nous", déplore un autre qui pointe le fait que des enfants jouent au foot à côté sans filet. "On joue le rôle de la mairie, puisqu'il y a des grands qui s'occupent d'emmener les jeunes en activité", pointe-t-il encore.

Pour l'opposition municipale aussi, le maire aurait dû réagir dès cet été. "Il aurait fallu appeler au rassemblement de toutes et tous, à travers un Conseil municipal, à travers une réunion dans les quartiers, de sorte que tous, nous puissions réagir", estime Olivier Lafaye, conseiller municipal d'opposition (Renaissance). Le maire, lui, assure pourtant investir dans les quartiers populaires. Depuis 2014, la ville a déboursé plusieurs dizaines de millions d'euros, pour reconstruire entièrement certains immeubles de l'Haÿ-les-Roses.