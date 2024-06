En Nouvelle-Calédonie, on a appris ce samedi 8 juin la mort d'un homme blessé par des gendarmes lundi dernier. C’est le huitième mort depuis le début de la crise, lors d'affrontements sur la fameuse route qui mène de Nouméa à l'aéroport. Une équipe de TF1 a suivi des gendarmes sur cet axe pas complètement pacifié.

En plein milieu de la nuit, le blindé de la gendarmerie “EGM 12/6 de Lodève”, progresse mètre par mètre, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. Des cailloux et des branchages, ont été retrouvés au milieu de la chaussée, et les abords aussi sont scrutés. Au petit matin, une partie de la route est dégagée et de nouveau praticable.

Un axe vital

Nous sommes sur la RT1, la route qui relie Nouméa au nord-ouest de l'île. La portion entre la capitale et l'aéroport est vitale pour l'activité économique de l’archipel. La présence des barrages complique toujours le ravitaillement des supermarchés, des stations essence, et l'accès aux hôpitaux. Et tant que la route n’est pas sécurisée, l'aéroport international restera fermé aux vols commerciaux. Alors chaque jour, les équipes tentent de déblayer, et les envoyés spéciaux du 20H Weekend ont assisté aux dernières opérations.

À peine dégagés, des barrages hétéroclites sont remis en place par les manifestants. Le long de l’axe, les habitants rencontrés par notre équipe semblent excédés. Selon les gendarmes, l'aéroport pourrait rouvrir d'ici à quelques jours, si les conditions de sécurité le permettent.