REPORTAGE - Premier parc d'attraction de Bretagne : le plein de sensations en famille

Ce parc finistérien attire plus de 260.000 visiteurs par an. Le tarif est trois fois moins cher comparé à de grands parcs parisiens. À la tête du parc, la famille Bonnefoy, avec Nadine, son frère et ses deux cousins. Ces derniers ont pris la suite de leurs parents, c'était une évidence. Une histoire de famille qui dure depuis plus de 30 ans. Et à la fin de la journée, la tradition ici, c'est de se prendre en photo avec la mascotte, un joli souvenir de vacances.