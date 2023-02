REPORTAGE - Salon de l’Agriculture : c'est parti pour la 59ᵉ édition

En à peine une heure, les allées sont déjà bondées. Du jamais vu pour Laurie, dont c'est le tout premier salon en tant qu'éleveuse. "On est fiers de montrer notre travail", nous confie-t-elle. Les jeunes s'émerveillent devant chaque animal. Pour des visiteurs plus âgés, les priorités sont différentes : "Déguster de bons produits français et locaux. Et puis, passer un bon moment".