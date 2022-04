REPORTAGE - "Sortir, oui, mais plus en boite" : à Paris, la jeunesse redoute les piqûres

Alors, que faire ? Le groupe de dix s’est scindé en deux. Une partie veut absolument poursuivre sa soirée en discothèque - les garçons majoritairement - et l’autre réfléchit à une alternative. Le débat fait rage. "Venez, on va chez moi", propose Vincent. Le vendeur de prêt-à-porter de 23 ans aime recevoir ses amis chez lui, dans le 6e arrondissement de Paris. Une façon pour lui d'économiser de l'argent et de permettre à tous de se sentir en sécurité.

L'idée semble plaire à Pierre, autre membre du groupe d'amis : "Grave ! Au moins, on ne se prend pas la tête et on passe une bonne soirée." À 32 ans, ce manager dans l’événementiel réalise que la peur s'est vraiment ancrée dans l'esprit de chacun. "Je vois autour de moi, quasiment tout le monde fait attention. Plus personne ne laisse traîner son verre et maintenant on reste entre nous sans se disperser." Signe de l'inquiétude ambiante, le groupe terminera sa nuit chez Vincent.