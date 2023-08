REPORTAGE - Sur les terres du bouquetin, au cœur des Pyrénées ariégeoises

Les Magdaléniens s'étaient installés ici, il y a 17.000 ans. Ils ont partagé les mêmes vallées et les mêmes abris, comme la grotte de Niaux avec son porche d'entrée de 55 mètres de hauteur. 800 mètres à parcourir pour atteindre le mystérieux salon noir : un trésor de peintures au fusain daté de 5000 ans. Avec un charbon de bois en guise de pinceau, les premiers artistes nous offrent leurs bisons, leurs chevaux, et au centre, comme un emblème, le bouquetin des Pyrénées avec son ventre plus clair. On dénombre aujourd'hui plus de 230 bouquetins revenus dans le cirque de Cagateille et une année record avec 40 naissances.

