REPORTAGE TF1 - Cette entreprise aide les femmes à devenir cheffes

Souvent des femmes au foyer sont formées au métier de chef traiteur. Elle surnomme ses élèves les "Mamas". Un clin d’œil aux mères lyonnaises, qui sont des cuisinières d’origine modeste et qui, dans l’entre deux guerres, ont été les premières cheffes à décrocher trois étoiles au Guide Michelin. Comme la mère Brazier, qui a imposé ses recettes dans un univers masculin. "Ce sont les mères lyonnaises qui ont formé les Paul Bocuse, etc. Et nous, on a juste remis au goût du jour les mères lyonnaises version 2023. Ce n'est pas normal que dans le monde d'aujourd'hui, les femmes soient sous-représentées, surtout dans un monde comme celui de la cuisine."