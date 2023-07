REPORTAGE - Embarquez à bord du porte-avions Charles de Gaulle

Pour chaque vol et chaque opération, les pilotes peuvent compter sur l'aide de milliers de femmes et d'hommes mobilisés jour et nuit. En exclusivité, notre équipe de TF1 a pu entrer dans la tour de contrôle du navire. Comme le montre les images du reportage en tête d'article, ici, les ordres militaires sont écrits à la main. L'idée est de pouvoir intervenir à tout moment, même en cas de panne électronique.

Dans les airs, les pilotes répètent en permanence leurs formations militaires. Pour arriver à ce résultat millimétré, il est nécessaire de s'entrainer collectivement sur le tarmac du porte-avions. Les pilotes travaillent en étroite collaboration avec les personnes chargées de les guider sur la piste. Surnommé "les chiens jaunes", ils sont les seuls capables d'autoriser un décollage aussi appelé "catapultage" dans le jargon du Charles de Gaulle.