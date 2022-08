REPORTAGE - De l'usine au cornet, comment sont fabriquées les glaces ?

Ces pots seront vendus entre six et sept euros chacun. Le business de la glace est extrêmement juteux. Voilà pourquoi tout le monde s'y met : les rayons ont triplé de volume en seulement vingt ans. Pour se distinguer dans cette offre abondante, les industriels misent sur le packaging. Car ceux qui choisissent les glaces en général, ce sont les enfants. Une donnée que les marques ont bien pris en compte. "Il y a toujours la petite partie Toy Story, et forcément les enfants voient ça et sont attirés par cette glace", explique une mère de famille. "Moi, ma fille adore La Reine des Neiges donc forcément, elle va vouloir la glace à son effigie. Le plus grand, c'est plutôt Spider Man", renchérit une seconde. Ces glaces à l'effigie des superhéros coûtent un à deux euros de plus par boîte.

Quant à la tendance pour les adultes, c'est davatange le bio et le local. Bien que plus cher, ce marché progresse chaque année de 3 %. "Elles ont l'air naturelles et faites maison donc on va tester", affirme une cliente. Alors au supermarché ou à l'épicier, comment reconnaître une glace artisanale ? "Plus il y a d'ingrédients et moins c'est artisanal", explique Delphine Roger, fabricante des sorbets de la marque "Au-dessus, sur l'étagère du haut". "Dans nos glaces, nous n'avons que des ingrédients très simples : avant tout le fruit, de l'eau et du sucre."

Mais ce qu'il faut regarder plus particulièrement, c'est la quantité de fruits. Delphine n'utilise que des produits de saison, locaux et bien mûrs. "C'est le goût du fruit qu'on recherche. La proportion de fruits est de 60 % à 70 % dans nos sorbets." Plus il y a de fruits, plus c'est cher, mais meilleur c'est. Et ce qui est fantastique avec les glaces, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets.