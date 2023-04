REPORTAGE - Vacances d'été : la course contre la montre pour recruter les saisonniers

Pour tenter d'attirer de potentiels candidats, le site a mis en place certains bonus : "On propose des massages de récupération physique à nos guides bateliers durant les hautes périodes d'activité et on augmente un peu les salaires par le biais de la mise en place d'une prime d'assiduité afin de récompenser nos salariés qui sont les plus assidus durant toute la saison", commente Mathilde Bouyssou, responsable des ressources humaines, dans le reportage en tête de l'article. L'année passée, près d'une personne sur dix, n'est pas allée au bout de son contrat .

Et cette situation n'est pas singulière. Partout en France, les entreprises ont du mal à trouver de la main d'oeuvre. "On a encore le quart des postes qui ne sont pas pourvus", souligne Julie Jammes-Duchesne, conseillère auprès des entreprises en ressources humaines au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot. Mille-trois-cents rencontres sont ainsi organisées à travers l'Hexagone pour mettre en relation employeurs et potentiels salariés.