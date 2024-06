Harold et Jeanne se sont dit "oui" à la mairie de Carentan-les-Marais (Manche). Le vétéran américain a participé au Débarquement de Normandie il y a tout juste 80 ans. Lui et son épouse seront invités ce samedi soir au dîner d'État avec les présidents français et américain.

Un couple d'amoureux. Ils comptent près de deux siècles à eux deux, mais batifolent comme des jeunes gens. Harold et Jeanne ont été accueillis comme des héros devant la mairie de Carentan-les-Marais, par la fanfare de la 101ᵉ Airborne, venue spécialement des États-Unis. Mais la foule était également nombreuse, venue saluer ces amoureux à l'ineffaçable sourire depuis leur arrivée en France la semaine dernière. "Il a transformé cette terre de malheur en terre de bonheur, c'est tout un symbole", glisse une dame très émue dans l'assistance.

C'est le plus beau jour de mes cent ans sur terre Harold Terens

Harold Terens avait 20 ans le 6 juin 1944. Opérateur radio, il a vécu l'épreuve du Débarquement sur les plages normandes, et avait gardé un lien très fort avec la région, au point de vouloir y célébrer son mariage avec Jeanne Swerlin, 96 ans. "C'est le plus beau jour de mes cent ans sur terre", témoigne Harold dans le reportage de TF1 en tête de cet article

LOIC VENANCE / AFP

Ils se sont rencontrés il y a trois ans à peine, mais il n'y a pas d'âge pour un coup de foudre. Harold a choisi Carentan-les-Marais pour dire "yes" à Jeanne, car c'est là que les troupes américaines d'Omaha Beach et de Utah Beach ont opéré leur jonction en juin 1944. Le vétéran n'oublie pas les "9836 soldats enterrés ici, ils étaient avec nous au mariage, et je veux qu'ils sachent que nous ne les oublierons jamais".

À chacune de ses prises de parole, le vétéran a toujours un mot pour ceux qui ont été tués lors de cette bataille qui a changé le cours de la guerre. Ce samedi soir, les amoureux sont invités à l'Élysée pour le dîner d'Etat des présidents français et américain.