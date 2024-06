La totalité de la capitale de Nouvelle-Calédonie semble désormais sous contrôle. Une dernière vaste opération a été menée par les forces de l’ordre dans le quartier de Rivière-Salée. Dans celui de Magenta, l'heure est au dialogue et à la reconstruction, a constaté le 20H de TF1.

L'ascenseur est en panne depuis une semaine, comme huit autres dans la cité. Monter sept étages à pied est une épreuve quotidienne pour Jocelyne, encore plus ardue avec les courses à transporter. Si la dame grimpe péniblement les marches, c'est pour apporter des vivres à sa voisine diabétique, qui ne peut pas sortir de chez elle sans l'ascenseur. À 74 ans, Thérèse est handicapée et "ne peut pas faire grand-chose" sans l'aide de ses proches, comme elle l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Banque et bâtiments publics incendiés

La cité Magenta, c'est 850 logements et 2000 habitants. La moitié des locataires de ce quartier de l'est de Nouméa gagnent moins que le revenu minimum. Ici, les émeutes ont été parmi les plus violentes, au plus fort de la crise. La banque, l’office HLM et le commissariat ont été incendiés.

Les jeunes, par exemple, sur dix, il y en a deux qui travaillent André Waneux

Dans ces conditions, comment redonner vie au quartier ? Aux pieds des tours, des parents participent à un groupe de parole pour renouer le dialogue, à l'initiative d'André Waneux, ancien pompier et figure respectée. "Les gens ont besoin de discuter un peu, de se voir". Pour lui, "ce qui est arrivé n'est pas simplement lié au dégel" du corps électoral, la loi électorale qui a mis le feu aux poudres. André rappelle la dure réalité sociale de Magenta. "Les jeunes, par exemple, sur dix, il y en a deux qui travaillent", estime-t-il. La cité est très majoritairement kanake. 20% des habitants n'ont pas d’emploi, alors que la moyenne calédonienne, déjà élevée, est de 12%. Et ceux qui travaillent exercent des professions moins bien payées.

Pour renouer le dialogue avec des jeunes parfois désœuvrés, des pères de famille leur préparent des repas gratuits. Les plus petits devraient être à l’école, mais tous les établissements ont fermé leurs portes. C’est une catastrophe dans les familles défavorisées. Les mamans tentent de compenser et font classe elles-mêmes. Le 17 juin prochain, ils devraient pouvoir regagner leurs établissements, et pourront peut-être alors laisser derrière a ces mauvais souvenirs dont ils voient partout la trace aujourd'hui.