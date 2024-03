Haute-Saône : le portefeuille d'un soldat découvert dans une grange rendu à ses descendants 84 ans après

Un couple a découvert dans une ancienne grange un portefeuille appartenant à un soldat parti sur le front en 1940, à plus de 800 km de chez lui. 84 ans plus tard, ils ont réussi à retracer une partie de la vie de ce soldat et rencontré ses descendants. Une histoire touchante que vous raconte le JT de TF1.

Un portefeuille, une lettre manuscrite datée de 1940, et quelques photos. Ces objets ont été retrouvés par un couple en Haute-Saône il y a quelques mois. Une découverte qui les a menés à enquêter pour retracer l'histoire de leur propriétaire, et à retrouver ses descendants.

Tout a commencé quand Jean-François Maillot et Angela Williamson ont décidé de faire des travaux d'isolation dans leur grange à Colombier en Haute-Saône. Du foin était entassé dans ce bâtiment depuis près d'une centaine d'années. Quelques jours après avoir commencé le déblayage de la ferme, les ouvriers ont découvert dans le grenier, "au moins à 1,50 m de hauteur", cet objet inattendu. "À l'endroit où c'était le plus profond, et le foin le plus ancien de la grange, c'est là où ils ont trouvé le portefeuille", explique Jean-François.

Ce portefeuille égaré appartenait à un soldat, sans doute venu passer une nuit dans la grange alors qu'il se rendait au front en avril 1940. "Ça a pu tomber de sa poche, est-ce qu'il a pu regarder ça la nuit avant de s'endormir ? Il a oublié de le ranger, ils sont partis en catastrophe le matin, ils étaient en retard, il y avait le train qui passait, on ne sait pas trop, mais on peut imaginer plein de choses", avance Angela.

Un tampon et une église

La commune de Colombier bénéficiait à l'époque de quelques atouts pour accueillir les garnisons : de nombreuses granges pour les soldats, un château pour les gradés et une gare située à seulement quelques mètres du centre, sur la ligne qui reliait Paris à Bâle. "À l'époque, cette voie était utilisée de façon stratégique pendant les guerres pour emmener les troupes rapidement sur le front est", raconte Jean-François.

Justement, le front est, c'était en avril 1940 la destination du 44e régiment d'infanterie coloniale auquel appartenait le soldat Vincent Soubielle, le propriétaire du portefeuille. Des informations découvertes par le couple grâce à une lettre retrouvée dans l'étui en cuir, écrite 84 ans plus tôt, mais aussi grâce aux adresses et photos conservées par le militaire.

Jean-François et Angela ont notamment remarqué le tampon d'une photographe de Prades (Pyrénées-Orientales) au dos d'un des clichés, et reconnu l'église de Formiguères sur un autre. Après la médiatisation de leur enquête, les descendants du soldat se sont fait connaître auprès d'eux.

Car si Vincent Soubielle n'a pas eu d'enfant, il a tout de même un arbre généalogique bien fourni, avec 23 arrière-petits-neveux et nièces. Il y a quelques jours, plusieurs d'entre eux ont rencontré Jean-François et Angela et découvert les objets ayant appartenu à leur aïeul. "Sa tombe est à côté de celles de mes grands-parents et de mon père, je ne savais même pas qui c'était", souffle Laurent Soubielle, ému par cette rencontre.