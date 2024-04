REPORTAGE - Marche blanche pour Philippe : l'émouvant hommage de Grande-Synthe après le guet-apens mortel

Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage ce vendredi matin à Grande-Synthe (Nord) à Philippe, 22 ans, tué lors d'un possible guet-apens via un site de rencontres. Une équipe de TF1 était présente dans le cortège.

Ils sont venus par centaines montrer leur soutien, dire adieu. En tête du cortège, la famille, les amis de Philippe, 22 ans. Pour son oncle, difficile de trouver les mots. Comment était votre neveu ?, l'interroge notre journaliste. "Très gentil, serviable, honnête", répond-il avec émotion.

"Je pense à chaque instant passé avec toi"

Quelques fleurs sont déposées et un instant de recueillement est observé là où Philippe a été laissé pour mort mardi dernier, sur un parking de Grande-Synthe (Nord), après avoir reçu de nombreux coups au visage. Dans la foule venue à la marche blanche organisée ce vendredi matin, un sentiment partagé de colère et de tristesse. "C'est barbare, il n'y a pas de mots. C'est une tuerie, ce n'est pas possible", se désole une participante face à notre caméra. "Je connaissais la victime, la famille, la maman. C'est très, très important qu'on pense à eux aujourd'hui", dit une autre.

La mère de Philippe n'a pas souhaité s'exprimer, c'est donc sa cousine qui lui adresse à la tribune ces quelques mots, en s'efforçant de retenir ses larmes : "Je prie, je souris, je pense à chaque instant passé avec toi".

Soupçonnés du meurtre de Philippe, deux mineurs de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue et seront présentés ce vendredi après-midi à un juge d'instruction. Selon nos informations, l'un d'eux a reconnu avoir tendu un guet-apens au jeune homme via une messagerie en ligne prisée des adolescents. Pour quel motif ? C'est ce que l'enquête va devoir déterminer.