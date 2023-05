Mont-Saint-Michel : des stratégies pour réguler l'afflux de touristes

En quelques heures, des centaines de touristes affluent sur le parvis et dans les rues du Mont-Saint-Michel (Manche). Il faut faire preuve de patience et tenter de se frayer un chemin. C'est une habitude au Mont. Quand il y a du soleil et des longs week-ends comme celui de la Pentecôte, il y a du monde.

Dès onze heures, le maire anticipe et analyse la situation. Pour le pont de l'Ascension, un pic de fréquentation a été atteint avec plus de 30 000 visiteurs. Un sens de circulation avait été défini à l'intérieur du Mont. Cela arrive une vingtaine de fois par an, mais pas ce week-end.