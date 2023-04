REPORTAGE - Au cœur de l'Ardèche, un village se déchire autour d'un projet d'église gigantesque

"C'est un bâtiment religieux comparable à Notre-Dame-de-Fourvière à Lyon", nous explique sur place Sylvain Hérenguel, opposant au projet, certain qu'il faudra rogner sur la montagne pour laisser de la place à cet énorme chantier. Au-delà des dimensions ou de l'esthétique du projet, ces habitants de la vallée s'inquiètent aussi de l'impact que pourraient avoir des rassemblements religieux de l'ampleur que prévoit la congrégation. "On est en avril, et il n'y a déjà plus d'eau dans les rivières", s'alarme Martine Maurice à ses côtés, "et on vient nous expliquer que là, 3500 personnes vont venir consommer de l'eau ?"