REPORTAGE - Ces jeunes qui préfèrent les trucs de vieux

C’est le monde à l’envers, beaucoup de jeunes sont "plan-plan" et ne s'en cachent même pas. Les réseaux sociaux le démontrent : sur TikTok, les vidéos de puzzles ou de mots croisés cartonnent chez les adolescents. Ana Alvarado, 30 ans, est une influenceuse tricot, suivie par 17.000 abonnés. "C'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent", nous confirme-t-elle. Sur sa chaîne Youtube, pas d'"astuce de grand-mère", mais les bons filons et les tendances du moment. "Ce n'est plus un truc de vieux, du coup, on ne le vend pas comme un truc de vieux", explique la jeune femme.