REPORTAGE - En immersion avec Magali, pilote d'hélicoptère de la Sécurité civile

Magali nous ouvre les portes de son univers de pilote d'hélicoptère et cheffe de base. C'est même la seule femme en France et cinq personnes sont sous ses ordres. Un quotidien extraordinaire, un rêve d'enfant, mais surtout beaucoup de travail. Au total 4300 heures de vol, cela fait douze ans qu'elle est pilote.

Magali est la seule femme pilote d'hélicoptère de la Sécurité civile contre 109 hommes. Mais pas question d'être un symbole. "Quand on me dit tu es la première femme ou tu es l'une des rares femmes... je dis non, je suis pilote et je vais faire mon boulot comme tous les pilotes", confie-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.