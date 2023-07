REPORTAGE - Farniente, terrasse, plage : les priorités des Français qui veulent "profiter" de l'été

Planter le parasol, étaler la crème solaire, boire un verre en terrasse... Alors que les vacances d'été sont déjà bien entamées, les Français n'ont rien perdu de leurs habitudes de saison. Et ce, après une année malgré par une inflation encore très importante. Pour cet été 2023, ceux qui ont la chance de partir en vacances sont loin d'avoir renoncé à leurs activités favorites : baignade à la plage, farniente ou encore un simple café en terrasse après de longues heures d'autoroute.

"On a fait beaucoup de route. On pose les valises et on va directement se rafraîchir à la plage", confirme une vacancière quelques minutes seulement après son arrivée à La-Seyne-sur-Mer (Var). Une idée qu'elle est loin d'être la seule à avoir eu avec sa famille. Au micro du 13H de TF1, Florence Aubert, directrice de Var Vacances, abonde. "L’une des premières choses effectivement, c’est la plage. Souvent, on nous demande à combien est la température de l'eau", explique-t-elle.