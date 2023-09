REPORTAGE - Friches industrielles : pourquoi on se les arrache

Après six ans de chantier et plusieurs dizaines de millions d’euros, il y a désormais au même endroit 238 appartements, des locations touristiques haut de gamme, mais aussi des logements permanents. "C'était un lieu peu fréquentable et de ce lieu peu fréquentable, on en a fait un lieu de vie absolue", se félicite dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Jessica Lauthier, directrice des opérations hôtelières.

Longtemps ignorées, les friches de Rochefort reprennent du service. Qu’elles soient militaires, civiles ou industrielles. Pas moins de huit chantiers sont en cours ou à venir, pour restaurer des bâtiments désaffectés, comme l'ancien hôpital de la ville. Inoccupé depuis une dizaine d’années. D'ici à deux ans, il sera transformé en logements et en bureaux. "C'est important de pouvoir reconquérir des friches, vous savez on n'a plus beaucoup de fonciers sur le territoire et donc de réhabiliter un existant en le démolissant et en le reconstruisant", assure Guillaume Thomas, directeur général de Zolux.