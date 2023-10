VIDÉO - Futur CHU de Nantes : la facture s'alourdit et la colère monte

Face à ce nouveau centre hospitalier, soignants et citoyens, eux, manifestent leur opposition. Ils estiment que certaines structures de l'ancien CHU auraient pu être conservées : "Ils ont choisi de tout détruire pour tout reconstruire à côté, et d'endetter le CHU sur des années et des années, ce qui va peser sur la qualité des soins. Cela va aussi peser sur les investissements dans les équipements médicaux", réagit Margot Medkour, membre du C-A-S (CHU-ACTION-SANTÉ), interrogée dans le reportage en tête de cet article.

La direction de l'hôpital, de son côté, estime que ce futur équipement est un progrès : "On ne peut pas opposer un outil de travail moderne à des conditions de travail améliorées. Au contraire, cet outil de travail va participer à cela", justifie Philippe El Saïr, directeur général du CHU de Nantes. "En parallèle, il faut travailler sur les augmentations de personnel, et des pools de remplacement plus importants", ajoute-t-il. Pour ce qui est de l'avenir de l'ancien CHU nantais, rien n'est encore tranché.