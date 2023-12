VIDÉO - Gironde : un mystérieux dessinateur sème l'intrigue dans un village

C’est un mystère qui amuse toute la commune de Latresne (Gironde). Depuis trois semaines, un mystérieux dessinateur dépose chaque jour un croquis dans la boîte aux lettres des commerçants intrigués. Une équipe du 13H de TF1 a donc enquêté pour démasquer l'auteur anonyme de ces croquis. Reportage.

Les dessins sont colorés. Parfois drôles. Mais il n'y figure aucun indice sur l'auteur. Plus d’une dizaine de commerçants de la commune de Latresne (Gironde) ont reçu des croquis. "Ce serait un homme pour nous, pas un enfant", croit une commerçante. Mais pour l'heure, le mystère reste entier. Aurélie Ther, la fleuriste, est l’une des premières à avoir trouvé un dessin dans sa boutique. "C’est rigolo, c’est une jolie attention", confie-t-elle.

"Un indice très important"

Quelques mètres plus loin, l’agence immobilière les a même affichés en vitrines. Le dernier était dans la boîte aux lettres ce mardi matin. "À mesure qu’on en reçoit, c’est vrai qu’on se pose des questions. On se demande qui est ce dessinateur" affirme dans la vidéo du 13H de TF1, Elena Janin, la responsable de l'agence. "On espère en recevoir d'autres, c'est agréable et rigolo", ajoute-t-elle tout sourire.

Un peu plus loin encore, on mène l’enquête depuis quelques semaines, et le dessin reçu ce matin est un peu spécial : "Il nous donne des indices (…) Et là un indice très important : 64. Peut-être qu’il a une maison dans les Pyrénées".

Avec notre carnet, notre équipe tente de démasquer ce dessinateur mystère. Direction la boulangerie. Après plusieurs tests, personne ne correspond vraiment. Les commerçants s’interrogent : après tout, faut-il vraiment savoir ? C’est aussi ça la magie des fêtes de fin d’année.