REPORTAGE - Grand âge : à la recherche du "bien vieillir" dans la Nièvre

La Nièvre est l’un des départements les plus ruraux de France et aussi l’un des plus âgés. C'est là que s'est rendue une équipe du 20h de TF1 pour un opus de la série "Route nationale", que l'on peut retrouver en tête de cet article. Ici, près d’un habitant sur six a plus de 75 ans. Pour une fois, comme nous l'avons constaté, ce ne sont pas des jeunes qui redynamisent un village. Il faut dire que tout a été fait pour que les aînées s'y sentent comme chez elles.