VIDÉO - Incendie à Argelès-sur-Mer : le long travail des enquêteurs pour déterminer l'origine du feu

Pour recouper les pistes, un travail d'audition des témoins et victimes de l'incendie est en cours. En deux jours, plusieurs dizaines de personnes ont été entendues. Ce mercredi soir, l'origine du feu reste inconnue, mais depuis deux jours, un couple de Saint-André s'interroge. Leur maison a entièrement brûlé. Pour eux, cet incendie ne peut pas être accidentel. "Six départs de feu en quelques mois, ce n'est pas possible", estime ce sinistré dans la vidéo du 20h de TF1 en tête de cet article.