REPORTAGE - La Poste se réinvente : quand votre facteur vous livre votre repas

Ce n’est pas un colis que Roseline livre ce samedi. Pourtant, la venue de cette factrice est attendue chaque matin avec impatience, comme on le constate dans le reportage du 13H ci-dessus. À 77 ans, Jean-Claude Sallin vit seul et ne peut pas préparer ses repas. Il se les fait livrer par La Poste depuis quelques mois. Pour Jean-Claude, le client, et Roselyne, la factrice, ce service est bien plus qu’un portage de repas, comme ils en témoignent au micro de TF1.