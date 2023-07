REPORTAGE - Légion étrangère : le séjour à la ferme des nouvelles recrues

Parmi ces 60 hommes, venus du monde entier, on retrouve 16 Colombiens, 20 Brésiliens ainsi que d'autres nationalités. De leur passé, la Légion fait table rase. À chacun, elle attribue une nouvelle identité : nom, date de naissance, et même pour les Français, une nouvelle nationalité. "Je suis Québécois maintenant. Il n'y a pas de Français dans la Légion.", explique Rémy, engagé volontaire. Ce séjour à la ferme est un passage obligé pour tous les légionnaires. Une coupure avec la vie à l'extérieur, alors qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs téléphones et que le premier village se trouve à plusieurs kilomètres. Un exercice de discipline et cohésion, afin de forger leur mental et les immerger dans leur nouvelle vie. La suite de notre reportage dans la vidéo en tête de cet article.