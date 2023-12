REPORTAGE - Loto sous haute sécurité, cartes à gratter infalsifiables... découvrez les coulisses de la FDJ

En France, chaque minute, il se vend 3.500 tickets de jeux de hasard, sans même compter les grilles du loto. La Française des jeux a accepté exceptionnellement d'ouvrir ses portes à une équipe de TF1. Et comme on le constate dans ce reportage, elle ne plaisante pas avec la sécurité.

Quel numéro choisir ? L'anniversaire de son chien, l'âge de sa première rupture, ou simplement laisser faire le hasard intégral. Qu'importe, tant qu'il permet de remporter le jackpot. Avons-nous bien choisi ? Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous avons suivi à la trace notre grille de loto, de Marseille à Paris, dans les coulisses du jeu de hasard, le plus célèbre de France. Un reportage du 20H de TF1 que vous pouvez retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Générateurs de secours

Première étape, un bunker ultra-sécurisé. C'est là que les chiffres de chaque bulletin arrivent, quelques secondes après sa validation. Dans les serveurs, des millions de grilles sont stockés jusqu'au tirage. Le lieu a été pensé, construit pour éviter le moindre accident : incendie, inondations ou plus étonnant, un crash d'avion. Mais le plus gros risque reste la panne de courant. L'entreprise a donc, là encore, tout prévu avec plusieurs séries de générateurs de secours.

Au studio d'enregistrement, trois heures avant de connaître les numéros, les équipes se préparent déjà en coulisse. Répétition grandeur nature, avec dans le rôle du chef d'orchestre, Bruno Hardy, commissaire de justice. Depuis que les boules ont été sorties du coffre-fort, il ne les quitte plus des yeux. Ajoutez à cela une série de vérifications, on ne peut plus sérieuses. Grâce à cette organisation millimétrée, le tirage peut se dérouler sans encombre.

La suite du reportage de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.