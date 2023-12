REPORTAGE - "On est privilégiés" : l'étonnant et discret travail des "pompiers du Louvre"

Le musée du Louvre compte 33.000 œuvres et plus de 400 pièces. Le risque d'incendie n'y est pas à prendre à la légère. Les pompiers qui travaillent sur place suivent une formation et des entrainements spécifiques, que l'une de nos équipes a exceptionnellement pu suivre.

C’est le plus grand et le plus prestigieux musée du monde. C’est aussi un immense dédale de 403 pièces et quelque 17 km de couloirs, dont certains sont très habilement cachés. C’est surtout un site parmi les plus sensibles du pays, haut lieu historique et touristique par lequel transitent 10 millions de visiteurs chaque année, abritant 33.000 précieuses œuvres d’art. Pour assurer leur délicate protection en cas de sinistre, une unité des sapeurs-pompiers de Paris officie sur place à plein temps : la 43e compagnie, l’une des plus discrètes et des plus prisées, dont les 60 membres sont surnommés "les pompiers du Louvre".

L’image, filmée par les caméras de TF1, est rarissime : tandis que le musée est fermé au public, les soldats du feu effectuent un entraînement grandeur nature, déplaçant minutieusement des tableaux, sous haute surveillance. "On connaît plus ou moins la valeur des œuvres, mais quand on les décroche, honnêtement, on n’y pense pas, pour justement s’éviter une autre pression supplémentaire", confie le sergent-chef Aurélien dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article. Certains doivent être portés à la verticale, d’autres à l’horizontale, en fonction de leur taille et leur composition. Toujours avec des gants blancs.

"Comme à la maison"

Et puis il y a les œuvres trop grandes pour être évacuées, comme cette peinture flamande du XVIIe siècle, que les pompiers recouvrent donc, le plus vite et précautionneusement possible, d'une bâche ignifugée. "On a les mains qui tremblent un peu, par rapport au stress lié à l’œuvre. On est là pour peaufiner les gestes", souffle le première classe Tristan. Non loin de là, Martine Depagniat scrute la manœuvre et distille ses conseils. "On doit vérifier qu’il n’y ait pas d’incidence sur le tableau. C’est un exercice au format réel, sur une vraie collection, donc il y a des vrais risques", explique la cheffe de la régie des peintures.

Souvent relégués en coulisses, 52 pompiers travaillent chaque jour dans les coursives. Les risques principaux : les crues (les salles situées côté Seine sont en zone inondable), les infiltrations d'eau et, évidemment, les incendies, plus fréquents qu'on ne l'imagine. "On a entre trois et cinq départs de feu par an, détaille le capitaine Jean-Pierre. Ça peut se nicher un peu n’importe où, comme à la maison. Le dernier que nous avons eu, c’était un départ de feu sur un moteur de lave-vaisselle. Nous sommes intervenus très vite, parce qu’on a cette faculté d’avoir des pompiers de Paris à demeure."

Parmi leurs missions du quotidien, le contrôle régulier des 400 robinets incendie, des 1.800 extincteurs et des 8.000 détecteurs de fumée d'un des systèmes de sécurité les plus sophistiqués du pays, dissimulés un peu partout, jusqu’à 30 mètres de hauteur, sur les toits de zinc du musée. Ils sont les seuls à y avoir accès. "On doit s’assurer qu’il y ait toujours de l’eau dans les tuyaux des toitures, qu’ils ne soient pas obstrués, parce que si le feu s’y déclare, ça peut faire comme Notre-Dame et on n’a pas envie de ça", précise le caporal-chef Julien.

Les soldats du feu veillent sur le palais tous les jours. Et toutes les nuits. Chacune de leurs trois "bases vie", aux entrées confidentielles, abritent en effet des salons et des chambres avec lits superposés. "On y reste de 20h30 à 6h45. On a le temps de profiter de nos soirées, parce que les interventions de nuit sont beaucoup plus rares", dévoile le sergent Thomas. Intégrer cette unité de niche se mérite : les missions y étant plus nombreuses et spécifiques que dans les autres compagnies, la moyenne d’âge y est plus élevée (37 ans) et les profils plus expérimentés. "Il y a un peu d’excitation, témoigne le première classe Tristan. On est tous férus d’histoire, alors on se sent honorés de travailler dans un lieu qui a accueilli les rois de France. Avec les accès qu’on a partout, on est privilégiés et chanceux."