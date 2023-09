VIDÉO - Pénurie de chauffeurs routiers : une formation dédiée aux femmes

Contrairement aux idées reçues, le métier est désormais largement accessible aux femmes. "On a maintenant des boîtes automatiques, donc on n'a plus de contrainte avec des leviers de vitesse qui sont compliqués, ce genre de choses. C'est juste savoir où regarder au bon moment et prendre en compte le gabarit", explique Serge Kolb, formateur au sein d'Eugène formation à Colmar (Haut-Rhin).

Et pour les convaincre de s'installer derrière le volant, le programme "Iron women" a été lancé dans une dizaine de pays au monde, il répond à un double objectif. "Il n'y a pas assez de conducteurs de nos jours. C'est un constat qu'on a sur tout sur le territoire français", dit dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article Sébastien Krantz, employé de l'agence d'intérim R.A.S. "On ne peut pas se passer de la moitié de la main-d'œuvre disponible que sont les femmes, il faut casser les stéréotypes", assure pour sa part Brice Maurandi qui défend le projet "Iron Women" au sein de Volvo Trucs France.