REPORTAGE - Presque 10% de baisse en 2023 : dans la plus grande maternité de l'Hexagone, la natalité décroche

En 2022, la natalité en France atteignait son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2023, Le nombre de naissances a encore reculé de 7% sur les huit premiers mois de l'année. Un décrochage de la natalité que TF1 a observé dans la plus grande maternité de l'Hexagone, à Lille.

Historiquement, les Hauts-de-France sont la pouponnière du pays, la région où la natalité est la plus forte. Mais, comme dans l'ensemble du pays, les naissances baissent. Après une année 2022 où la natalité a atteint son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, environ 35.000 naissances de moins ont été enregistrées sur les huit premiers mois de 2023, par rapport à l'année précédente.

Une dégringolade de la natalité qui s'observe à la plus grande maternité de l'Hexagone, à l'hôpital Jeanne de Flandre de Lille. Depuis 24 ans, Véronique Debarge est aux premières loges pour constater ce décrochage. "On était stable depuis 2012, à 5600 naissances par an", explique cette professeure de gynécologie obstétrique au micro de TF1, mais "depuis 2019, on observe une baisse assez importante de la natalité. On craint d'atteindre une chute de 10% en 2023".

Le budget, première préoccupation des parents

Depuis 2011, le nombre de naissances recule chaque année, à l'exception d'un léger rebond en 2021, année qui suivait les confinements liés au Covid-19. Désormais, la France est à 1,8 enfant par femme, mais le chiffre pourrait même tomber à 1,7. Comment l'expliquer ? "On a plus de précarité, en particulier dans les Hauts-de-France. On a une baisse globale de confiance en l'avenir, qui fait que les gens ne veulent pas s'engager dans un projet de naissance", souligne Véronique Debarge.

Pour les parents, le premier facteur à bloquer l'arrivée d'un premier ou deuxième enfant est le budget. "On n'a pas forcément la place d'accueillir un deuxième enfant ou le budget. On préfère sacrifier le désir d'agrandir sa famille pour garder un confort de vie", explique Stacey, assistante maternelle à Marquette-lez-Lille.

L'emploi du temps et la difficulté de jongler entre vie familiale et vie professionnelle peut également être un frein. Les femmes font des enfants de plus en plus tard : le nombre de naissances issues de mères de 40 ans et plus a augmenté de 3,3% entre 2021 et 2022. L'Insee fait par ailleurs état d'un accroissement de l'âge moyen à la maternité, qui atteint 31,2 ans, contre 26 ans dans la seconde moitié des années 1970.

Les trentenaires ont du mal à se projeter dans un projet familial, et nombreux sont ceux qui hésitent. "J'aime ma vie comme elle est, je ne sais pas si je suis prête à assumer", confie une trentenaire. "Je me pose la question si c'est bien d'avoir un enfant du point de vue écologique", souligne une autre.