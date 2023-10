REPORTAGE - "Sur les pas des Huguenots" : un sentier de 1600 km dans les pas des protestants persécutés au XVIIᵉ siècle

En 1685, en révoquant l'édit de Nantes, Louis XIV décrète qu'il n'y a plus qu'une religion admise dans le royaume. Le protestantisme devenait dès lors interdit, et 200.000 "Huguenots" sont persécutés et chassés du royaume. Leurs lieux de culte sont détruits, et ils sont contraints de faire disparaître jusqu'à leurs bibles. Long de 1.600 kilomètres, le "sentier des Huguenots", qui traverse la Drôme, la Suisse et l'Allemagne, est le chemin qu'ont emprunté ces protestants pour gagner des terres plus hospitalières.