REPORTAGE - Sur les routes de Gironde, entre monastères et couvents

Chez les sœurs de l’abbaye Sainte-Marie du Rivet, comme dans toutes les communautés monastiques, la vie s’organise autour de deux piliers, la prière et le travail. Il n’y a jamais de bavardage dans ce lieu, même pendant les repas, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. La télévision et la radio sont interdites, mais chacune à son adresse mail pour échanger avec ses proches.