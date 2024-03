REPORTAGE - Wargames 2.0 : comment l'armée française recrute les cyber-combattants de demain

Les "cyber-combattants" pourraient représenter l'avenir des armées, dans un contexte l'influence en ligne est de plus en plus importante. Pour recruter les meilleurs, l'armée française organise chaque année des exercices destinés aux étudiants du secteur. Une centaine d'entre eux se sont affrontés à Nancy, autour d'un conflit fictif entre deux États.

C'est une guerre où les fusils ne servent à rien face aux claviers. Une guerre qui vise des sites Internet de transport, d'hôpitaux, de banques, copie de ceux de notre quotidien. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), une centaine d'étudiants réunis dans un gymnase de la ville ont participé, du 5 au 9 février, au "Cyber Humanum Est", le plus grand exercice de cyberguerre universitaire. Quatre jours durant lesquels les participants ne sont pas là pour jouer : ils doivent montrer leurs capacités à des militaires venus scruter leurs compétences.

Une cyberguerre entre deux États fictifs

Pour la quatrième édition, l'armée a imaginé un conflit fictif autour d'une petite île surnommée "Rivershell" qui possède d'importantes mines de lithium. Elle est menacée par ses puissants voisins, l'Anuméric et le Cryptanga, qui cherchent à mettre la main sur le précieux métal et s'affrontent dans le cyberespace. Les deux États fictifs sont représentés par deux équipes d'étudiants, qui vont s'affronter le temps d'un weekend. Et tous les coups sont permis : piratage de comptes bancaires, lutte d'influence sur les réseaux sociaux, changement des horaires de train ou encore usurpation d'identité, aucune limite n'est posée sur les actions qu'il est possible de mener contre "l'ennemi".

Si dans la réalité ces attaques ne sont pas légales, les pratiquer serait le bon moyen d'apprendre à les empêcher pour les étudiants. "On ne peut pas savoir défendre si on ne sait pas un minium comment fonctionnent les attaques. Donc c'est aussi pour ça qu'on les aide à savoir faire ces attaques", explique Sébastien Duval, encadrant pour le "Cyber Humanum Est" et enseignant-chercheur à la faculté de sciences de Lorraine, dans le reportage en tête de cet article. Et pour cause : parmi ces étudiants, certaines vont rejoindre l'armée dans un contexte géopolitique de plus en plus sensible. Au total, l'armée française veut recruter 1000 cyber-combattants d'ici à 2030.