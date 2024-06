Comment réagir quand des abeilles s'installent à l'intérieur de votre domicile ? TF1 a suivi un apiculteur des Alpes-Maritimes intervenant chez des particuliers envahis par une impressionnante colonie.

"Il doit y en avoir 30.000". Une colonie d'abeilles s'est installée chez Bertrand, habitant de Mougins, (Alpes-Maritimes) en quelques jours seulement. Impressionnant, mais pas question de les tuer. Un apiculteur va les faire déménager en douceur dans une ruche. "Je vais laisser juste des cadres nus comme ça, et on va mettre toutes les abeilles dedans. Vous allez voir, ça coule comme de l'eau", explique le professionnel, Thierry Lecuillier, en joignant le geste à la parole dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Une fois les rayons et la reine, beaucoup plus grande que les autres, dans la ruche, les abeilles vont toutes venir s'y installer naturellement. "Elles appellent les autres, poursuit l'apiculteur. Les butineuses vont revenir et se dire, "ah, la maison a changé de place", et vu que les autres battent le rappel devant, elles vont retourner directement dans la ruche. Ce soir à 21h30, elles seront toutes rentrées".

C'est la femme de Bertrand qui a découvert cet essaim. Elle a eu le bon réflexe : "Elle a appelé un apiculteur, qui nous a proposé de venir pour les enlever", indique Bertrand. Dans une telle situation, il faut effectivement appeler un apiculteur afin qu'il vienne les enlever gratuitement, car les abeilles sont protégées, contrairement aux guêpes ou aux frelons asiatiques.

Même si les abeilles ne sont pas très virulentes en cette période, leurs piqûres en nombre peuvent être dangereuses. Savez-vous distinguer un nid d'abeilles de ceux de guêpes ou de frelons ? Les pompiers ne se déplacent plus, mais un numéro vert et des sites internet vous guideront vers le spécialiste adapté.

Le lendemain de son intervention, notre équipe retrouve l'apiculteur, ravi d'avoir gagné une reine et une nouvelle colonie résistante pour fabriquer du miel. Mais pas seulement. "C'est la survie de l'être humain, souligne Thierry Lecuillier : 70% de la pollinisation mondiale est faite par les abeilles. Donc 70% des fruits et légumes que vous consommez, c'est grâce aux abeilles". Les aventures de ces petites butineuses ne fait que commencer. Dans quelques semaines, Thierry les transportera à la montagne pour les protéger du frelon asiatique.