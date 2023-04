Affaire Shaïna, sécheresse, rois du stockage... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

"On veut que ça se termine une fois pour toutes et qu'ils soient condamnés pour ce qu'ils ont fait". Le procès en appel de quatre jeunes hommes pour des agressions sexuelles commises à Creil (Oise) en 2017 contre Shaïna s'est ouvert jeudi à Amiens. À la veille de ce nouveau rendez-vous judiciaire, les parents et le frère de l'adolescente, poignardée et brûlée vive deux ans plus tard par son ex-petit ami à l'âge de 15 ans, ont accepté de se confier face aux caméras du 20H sur leurs attentes, leurs blessures, leurs espérances. En particulier celle de voir des peines sévères infligées après celles "pas du tout à la hauteur" prononcées en première instance. Une interview à retrouver ici et dans la vidéo en tête de cet article.