Usine secrète de la police, plus grande ferme d'insectes du monde... Les vidéos de TF1 à ne pas rater

Paris : les policiers qui ont neutralisé l'assaillant témoignent

"Il fallait éviter d'autres victimes. On ne pense qu'à une chose, c'est stopper immédiatement ces attaques". Après l'attentat qui a fait un mort et deux blessés en plein Paris le week-end -dernier, deux policiers ayant participé à l'interpellation du suspect ont accepté de témoigner pour la première fois face aux caméras de TF1. L'un d'eux explique notamment dans quelles circonstances il a utilisé son pistolet à impulsion électrique pour immobiliser le terroriste. Une interview exclusive à retrouver dans la vidéo ci-dessus et dans cet article.

Plongée dans la plus grande ferme d'insectes au monde

C'est sans doute la protéine du futur : les insectes, et la farine que l'on peut en retirer, pourraient servir de base à de nombreux aliments. Une équipe de TF1 a pu visiter en exclusivité la plus grande ferme d'insectes au monde, construite à côté d'Amiens. Une visite étonnante à retrouver ici.

Au cœur de l'atelier secret de la police

Autre exclusivité du JT cette semaine, l'une de nos équipes s'est rendue dans un endroit ultra-sécurisé situé près de Limoges, l'usine où sont produits et réparés les véhicules de la police, mais aussi leurs armes et tous leurs accessoires. C'est ici aussi que sont élaborées les prochaines innovations en matière de maintien de l'ordre. Jamais une caméra n'avait été autorisée à y pénétrer jusqu'ici.

Crash à Villejuif : l'incroyable sang-froid du pilote de 82 ans

Un petit avion avec trois personnes à son bord s’est posé en urgence au pied d'un immeuble lundi à Villejuif. Les trois passagers en sont sortis blessés, mais vivants. Ils le doivent au pilote, un formateur avec quarante ans d'expérience, qui a réussi à poser l'appareil. Nous avons notamment recueilli le témoignage de son fils.

Fausses montres de luxe : enquête sur un juteux trafic

Les montres de luxe de contrefaçon font l'objet d'un trafic juteux. TF1 a mené l'enquête et suivi un particulier se rendant chez un horloger pour faire expertiser sa montre d'occasion payée 9.000 euros à un particulier. Verdict : "Elle est complètement fausse". Regardez ici ce reportage du 20H.

