VIDÉO - Vosges : un tiers des habitants de ce village va devoir changer d'adresse

Depuis un an, en mairie, on travaille sur ce souci de localisation. Pour y remédier, un tiers des habitants vont devoir changer d'adresse. "On a pris conscience du problème et au fur à mesure des débats, on s'est aperçus qu'on avait beaucoup d'incohérence dans les noms et numéros des rues. Maintenant, il faut le faire accepter la population, ce qui n'est pas évident, explique Yves Deservernes, maire (SE) de Darney.

En juin 2024, une loi obligera les communes de moins de 2000 habitants à mieux identifier chaque adresse. La Poste aide à recenser le problème et accompagne des communes depuis plusieurs mois. Gregory Sergent, responsable de centre à La Poste de Darney assure qu'il y a "un afflux de demandes".

Il reste du travail, car seul un Français sur deux dispose d'une adresse enregistrée dans la base "adresse nationale", un fichier tenu par l’État, et qui permet à tous de vous trouver à coup sûr.