Infraction au volant : un contrat de location de voiture prouve votre culpabilité

Or, il n'a rien obtenu. Le contrat signé entre la société de location et lui-même stipule qu’il demeure le seul à conduire. La Cour de cassation y voit une preuve de sa culpabilité : "Puisqu'il s'est engagé à être le seul conducteur, s'interdisant de confier le volant à quiconque sans l'accord du loueur, il ne peut pas contester par la suite qu'il était l'auteur non identifié de l'infraction", assurent les juges.