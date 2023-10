Reptiles, araignées, tortues... Pourquoi il faut bien réfléchir avant de les adopter ?

Au-delà de la simple question financière, il est essentiel de bien peser cette question, car adopter un animal, quel qu'il soit, est toujours un engagement à long terme. Il faut savoir qu'en captivité, un boa constrictor vit dix à vingt ans, quinze ans pour un iguane, plus de 50 ans pour une tortue léopard… Il ne sera pas aussi facile de trouver un repreneur que pour un chien si on décide de se séparer de son animal !

Que l'adoption soit soumise à des formalités administratives ou non, il faut veiller à disposer d'un environnement sécurisé pour l'animal et pour les membres du foyer, qu'il réponde à ses besoins naturels, comportementaux et physiologiques. Il est indispensable de connaître parfaitement ces besoins afin d'y répondre au quotidien et de garantir le bien-être de l'animal. Les annexes de l'Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux le précisent.